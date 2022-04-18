Erik kilosu ne kadar 2022? Eriğin kilosu ne kadar, kaç TL? İşte erik fiyatları!

Erik kilosu ne kadar 2022? Geçen ay Necla Celeb'e ait 1,5 dönümlük serada ilk hasadı yapılan can eriğin kilosu 600 TL'den satılırken, 70 gramlık paketler halinde büyükşehirlerde satışa sunulmuştu. Silifke ve Mut ilçelerinde de üretilen örtü altı eriğin hasadına 10 gün önce başlandı. Üretimin artmasıyla birlikte erik fiyatları merak konusu oldu. Vatandaşlar Erik kilosu ne kadar 2022 merak etmekte. Peki, Erik fiyatı 2022 ne kadar? Erik kg fiyatı kaç TL? Eriğin kilosu kaç TL 2022? Eriğin kilosu ne kadar İşte Erik fiyatları..

ERİK KİLOSU NE KADAR?

Kilosu 600 TL'ye kadar çıkan erik, şehir merkezlerinde 100'er gramlık paketlerde satılmaya başlanmıştı. Aradan geçen 1 ayın ardından üretimin artmasıyla birlikte eriğin kilo fiyatı da 90 TL'ye kadar düştü.

Keban Mahallesi'nde erik üretimi yapan çiftçi Faruk Doğan hem fiyatından hem rekoltesinden memnun olduğunu söyledi. Doğan, Yurt içi pazarında bizim için çok iyi fiyata gidiyor. Bu yıl kış şartları zorlu geçti. Eriklerimizi açıktan 15-20 gün önce çıkarttık. Bu yıl eriğin rekoltesinden de çok memnunuz, 20 gün sonra açıkta erikler hasat edilmeye başlayınca fiyatlar 15-20 liralara kadar düşer dedi.