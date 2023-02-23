Erik Botheim kimdir? Erik Botheim kaç yaşında, nereli, mevkisi ne?
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Kaan Ayhan, Zaniolo ve Adekugbe'yi kadrosuna katan Galatasaray'da transferde Erik Botheim ismi gündem oldu. Peki, Erik Botheim kimdir? Erik Botheim kaç yaşında, nereli, mevkisi ne?
10 Ocak 2000 tarihinde Oslo'da dünyaya gelen Erik Botheim altyapı kariyerinde Lyn ve Rosenborg BK kadrolarında yer aldı. Peki, Erik Botheim kimdir? Erik Botheim kaç yaşında, nereli, mevkisi ne?
ERİK BOTHEİM KİMDİR?
Erik Botheim, İtalya Serie A kulübü Salernitana için forvet olarak oynayan Norveçli profesyonel bir futbolcudur.,
Doğum tarihi: 10 Ocak 2000 (23 yıl yaşında)
Oslo, Norveç
Şu andaki takımları: US Salernitana
Boy: 1,8 m
Kilo: 70 kg