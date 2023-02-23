Erik Botheim kimdir? Erik Botheim kaç yaşında, nereli, mevkisi ne?

Kaan Ayhan, Zaniolo ve Adekugbe'yi kadrosuna katan Galatasaray'da transferde Erik Botheim ismi gündem oldu. Peki, Erik Botheim kimdir? Erik Botheim kaç yaşında, nereli, mevkisi ne?