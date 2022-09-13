Galatasaray'ın eski teknik direktörü olarak bilinen ünlü isim Eric Gerets, sağlık durumu hakkında yaptığı açıklama ile insanların meraklarını uyandırdı. Birçok insan son zamanlarda sık duyulan haberlerin ardından Eric Gerets hasta mı? Ve Eric Gerets'in sağlık durumu nasıl? Aramalarını gerçekleştirdi. Peki, Eric Gerets hasta mı? Eric Gerets'in sağlık durumu nasıl? Eric Gerets hasta mı? Sağlık problemi mi yaşıyor?

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Eric Gerets, sağlığı ile ilgili konuşurken sevenlerini üzen ifadeleri dile getirdi. Birçok seveni ise Eric Gerets'in sağlık durumunu merak ediyor. Lekhwiya'da teknik direktörlük yaparken 2012 yılında beyin kanaması geçiren Eric Gerets hasta mı? Eric Gerets'in sağlık durumu nasıl? Eric Gerets hasta mı? Sağlık problemi mi yaşıyor?

ERİC GERETS HASTA MI?

Galatasaray'ın eski teknik direktörü olarak bilinen ünlü isim Eric Gerets;

'Bir sabah kalktığımda sağ bacağımda ağrı hissettim. Takım doktoruna göründüm. Bir ambulans çağırarak beni hastaneye götürdü. Beyin kanaması geçirdiğim anlaşıldı. Belçika'ya gitmek istedim ama mümkün olmadı. Gitmeden 3 hafta beklemem gerekti.' Açıklamalarında bulunmuştu.

67 yaşındaki teknik direktör Fransız basınına yaptığı açıklamada sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Gerets, 'Her geçen gün sağlığım biraz daha kötüye gidiyor gibi hissediyorum. Bedenim eskisi gibi değil. Dengemi korumakta zorlanıyorum ve günde birkaç kez düşüyorum. Yüzümü günde 10 kez bir yerlere çarpıyorum. Ama bütün bunlara rağmen hala hayattayım.' Açıklamalarında bulundu.