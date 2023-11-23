Eric Bailly yine mi sakatlandı? Eric Bailly'nin sakatlık geçmişi!

Manchester United ve Marsilya'da da uzun süreli sakatlıklar yaşayan Eric Bailly'nin kaderi Beşiktaş'ta da değişmedi. Eric Bailly yine mi sakatlandı merak ediliyordu. İşte, Eric Bailly'nin sakatlık durumu ve geçmişi!

Eric Bailly yine mi sakatlandı? Manchester United ve Marsilya'da da uzun süreli sakatlıklar yaşayan Eric Bailly'nin kaderi Beşiktaş'ta da değişmedi.Eric Bailly yine mi sakatlandı merak ediliyordu. İşte, Eric Bailly'nin sakatlık durumu ve geçmişi haberimizde...

ERIC BAILLY TEKRAR MI SAKATLANDI?

Beşiktaş, Eric Bailly'nin sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Fildişi Sahilli stoper böylece, siyah-beyazlı kulüpte 3. sakatlığını yaşadı. Eski futbolcu Gökhan Zan'a, siyah-beyazlı kulüpte forma giydiği dönemde sık sakatlandığı için "Cam Adam" lakabı takılmıştı. Siyah-beyazlı taraftarlar, Bailly'e de aynı yakıştırmada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Eric Bailly'nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Eric Bailly'nin tedavi sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

BEŞİKTAŞ'TA SAKAT FUTBOLCULAR

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Milot Rashica, Jean Onana ve Emrecan Uzunhan'a Bailly'nin de eklenmesiyle sakat futbolcu sayısı 5'e yükseldi.