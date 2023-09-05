Beşiktaş, Manchester United'dan stoper Eric Bailly'i renklerine bağladı. Fildişi Sahilli stoperin siyah-beyazlılara maliyeti yıllık toplam 3.5 milyon euro olacak. Futbolseverler ise Eric Bailly hangi mevkii? Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly kimdir, kaç yaşında? sorularını araştırdı.

ERİC BAİLLY KİMDİR?

Eric Bertrand Bailly (d. 12 Nisan 1994), Fildişi Sahilli millî futbolcudur. Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta forma giymektedir. Kariyerine İspanya'nın Espanyol takımında başladı ve buradaki yükselişiyle Villareal'e transfer oldu. Haziran 2016'da Manchester United'a imza atmadan önce kulüpte iki sezon geçirdi. 2017'de Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi, EFL Cup ve FA Community Shield'i kazandı. 2022'de Ligue 1 ekibi Marsilya'ya kiralandı ve 2023'te Süper Lig ekibi Beşiktaş ile anlaştı. Uluslararası düzeyde Bailly, Fildişi Sahili ile ilk maçını çıktığı 2015'den bu yana 40'dan fazla maça çıktı ve 2015 Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmalarına yardımcı oldu. İki Afrika turnuvasında ve 2020 Olimpiyatları'nda forma giydi.

ERİC BAİLLY HANGİ MEVKİİ?

Genelde stoper olarak oynamasına rağmen sağ bek olarak da oynayabilmektedir.

"ŞANLI FORMAMIZLA BAŞARILAR DİLERİZ"

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Beşiktaş'a Hoş Geldin Eric Bailly. Kulübümüz, Fildişili defans oyuncusu Eric Bailly'nin nihai transferi hususunda Manchester United ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eric Bailly'e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.