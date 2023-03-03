Erhan Usta kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Erhan Usta'nın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Erhan Usta geliyor. Peki, Erhan Usta kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, doğum tarihi kaç, mesleği nedir, hangi üniversite mezunu, evli mi? Erhan Usta'nın hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz...

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Erhan Usta kimdir, nereli, mesleği nedir? İşte detaylar...

ERHAN USTA KİMDİR?

Erhan Usta (17 Temmuz 1966, Havza), Türk bürokrat ve siyasetçi. İyi Parti'nin TBMM Grup Başkanvekilliği görevini sürdürmektedir.

İlk yılları ve eğitimi

1966 tarihinde Samsun'un Havza ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Havza'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olmuştur. ABD Northeastern Üniversitesi'nde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak master derecesi almıştır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında doktora çalışması devam etmektedir.

Kariyeri

Mesleki

Devlet Planlama Teşkilatı (Kalkınma Bakanlığı)'nda Uzman Yardımcısı, Uzman, Daire Başkanı, Genel Müdür, Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmıştır. İstanbul Finans Merkezi Koordinatör Yardımcılığının yanı sıra 10 yıl süreyle İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeliği, kamu şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri görevlerinde bulunmuştur.

Siyasi

Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Samsun milletvekili seçilmiş, iki yıl süreyle MHP grup başkanvekilliği yapmıştır. 16 Ocak 2019 tarihinde MHP ve AK Parti'nin yerel seçim ittifakına ilişkin "Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil" dediği için partisinden ihraç edilmiştir. Bunun üzerine 2019 yerel seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday oldu ve oyların %21,08'ini aldı.

İYİ Parti'ye katılması

9 Eylül 2020 tarihinde Ankara'da düzenlenen törenle İYİ Parti'ye katılmıştır, rozetini Meral Akşener'den almıştır. Aynı partide Ekonomi politikaları başkanlığı görevine de getirmiştir.

7 Kasım 2021 tarihinde Lütfü Türkkan'ın istifa etmesinden sonra boşalan İYİ Parti Grup Başkanvekilliğine 8 Kasım 2021 tarihinde seçilmiştir.

Özel hayatı

Evli ve 3 çocuk babasıdır.