Erhan Safar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda Erhan kimdir? İnstagram hesabı!

Doya Doya Moda Ceren'in bugün uyumsuzluğun uyumu kombininde ona Erhan Saffar eşlik etti. Erhan Saffar internette ve sosyal medyada merak edildi. İşte, , Doya Doya Moda Ayşegül'ün partneri Erhan kimdir? Erhan Saffar kimdir, kaç yaşında? Erhan Saffar instagram hesabı! sorularının cevapları!

ERHAN SAFFAR KİMDİR?

Erhan Saffar manken ve erkek modellik yapmaktadır. Giyim markalarında modellik yapan Eehan Saffar, büyük markalarda özellikle takım elbise mankenliği yapmaktadır. Erhan Saffar Can Yunus Çetinkaya gibi modacıların defilelerinde de modellik yapmaktadır. Erhan Saffar ayrıca kliplerde ya da yapımlarda oyunculuk da yapmaktadır.

DOYA DOYA MODA ERHAN SAFFAR İNSTAGRAM HESABI!

Doya Doya Moda Erhan sosyal medyada büyük ilgi çekti Doya Doya Moda Erhan Saffar instagram hesabı @erhansaffar adresinde fotoğraflarını paylaşıyor!

Haberler.com - Gündem