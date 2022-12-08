Erhan Kuşkapan 2.Lig Dosyası Programında

Yapımcılığını Akkerman Medya AŞ'nin üstlendiği ve sezon başından beri Tivi6 ekranlarında her çarşamba akşamı saat 22.00 - 24.00 arası canlı olarak yayınlanmakta olan; sunuculuğunu Nurgül Çetak, yorumculuğunu ise Gökalp Metin'in yaptığı ve hem kulüpler hem taraftarlar tarafından yoğun olarak takip edilen "2.Lig Futbol Dosyası" programına Erhan Kuşkapan katıldı.