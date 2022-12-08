Erhan Kuşkapan 2.Lig Dosyası Programında
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Yapımcılığını Akkerman Medya AŞ'nin üstlendiği ve sezon başından beri Tivi6 ekranlarında her çarşamba akşamı saat 22.00 - 24.00 arası canlı olarak yayınlanmakta olan; sunuculuğunu Nurgül Çetak, yorumculuğunu ise Gökalp Metin'in yaptığı ve hem kulüpler hem taraftarlar tarafından yoğun olarak takip edilen "2.Lig Futbol Dosyası" programına Erhan Kuşkapan katıldı.
Profesyonel futbol hayatına Ankaraspor'da başlayan, Bandırma, İskenderun, Kırıkkale, Muş, Bingöl, Tokat, Keçiörengücü ve Bodrumspor gibi takımlarda yıllarca forma giyen, futbolu bıraktıktan sonra çeşitli takımlarda teknik direktörlük ve kaleci antrenörlügü yapan, halen Avrupa ve Dünya şampiyonu Ampute Milli Takım kaleci antrenörlügü görevini sürdürmekte olan teknik adam Erhan Kuşkapan artık
2.lig futbol dosyası programında
Erhan Kuşkapan 2020-2021 sezonunda TFF 2.Lig ekiplerinden Bugsaşspor'da Teknik direktörlük yaparak profesyonel liglerimizde görev yapan en genç teknik adam olmuştu.