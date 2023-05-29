Ordu Gülyalı'da seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılan kutlamada kan döküldü. İYİ Parti üyesi Erhan Kurt çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, "Millet olarak bizleri ayrıştıran dilin sonucu olan bu hain saldırıyı ve tüm fail/failleri nefretle kınıyoruz. Sürecin kararlı takipçisi olacağız." dedi. Peki, Erhan Kurt kimdir? İYİ Partili Erhan Kurt neden öldürüldü?

ERHAN KURT KİMDİR, NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Gülyalı ilçesinde yapılan kutlamalar sırasında kavga çıktı. Kavgada İYİ Parti üyesi Erhan Kurt bıçaklanarak öldürüldü. Olaya İYİ Parti ve CHP'li isimlerden sert tepki geldi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Ordu Gülyalı'da sözde kutlama yapanlar, genç kardeşimiz Erhan Kurt'u bıçaklayarak katletti. Bu kin ve nefrete yazıklar olsun. Mekanın cennet olsun güzel kardeşim. Bu cinayetin hesabı sorulana, tüm sorumlular cezasını bulana kadar bu işin peşini bırakmayacağız."