Erhan Ayhan Karapçin kimdir? HÜDA PAR Kütahya Belediye Başkan Adayı Erhan Ayhan Karapçin kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Kütahya Belediye Başkan Adayı Erhan Ayhan Karapçin kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Erhan Ayhan Karapçin kimdir? HÜDA PAR Kütahya Belediye Başkan Adayı Erhan Ayhan Karapçin nereli? Detaylar haberimizdedir…

ERHAN AYHAN KARAPÇİN KİMDİR?

Erhan Ayhan Karapçin, 1993 yılında Batman'da dünyaya geldi. İlk eğitim yıllarını Kütahya'da geçirdikten sonra burada ilkokul ve ortaokul eğitimini tamamladı. Ardından Dumlupınar Üniversitesi'nde Mekatronik Bölümünden mezun oldu ve aynı üniversitede İşletme Fakültesi'nden de diploma aldı. 2015 yılından beri özel sektörde üretim mühendisi olarak görev yapmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine aktif katılım göstermiş, topluma hizmet etme amacıyla çeşitli projelerde yer almıştır. Siyasi kariyerine HÜDA PAR çatısı altında adım atan Karapçin, 2022 yılından itibaren Kütahya HÜDA PAR İl Temsilciliği görevini üstlenmiştir. Evli olan Karapçin'in bir çocuğu bulunmaktadır.