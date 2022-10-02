Pelin Çift ile Gündem Ötesi konuğu bugün araştırmacı yazar Erhan Altunay oluyor. Bunun ardından vatandaşlar, Erhan Altunay kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? merak etti. İşte ayrıntılar...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Erhan Altunay geliyor. Peki, Erhan Altunay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Pelin Çift ile Gündem Ötesi konuğu Erhan Altunay'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

ERHAN ALTUNAY KİMDİR?

Erhan Altunay araştırmacı yazardır. İstanbul doğumlu olan Erhan Altunay, Orta ve Lise eğitimini Saint Joseph Fransız Lisesi'nde tamamlamıştır. Erhan Altunay lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Ek olarak Erhan Altunay Marmara Üniversitesi'nde, İşletme Bölümü'nde İnsan Kaynakları üzerine yüksek lisans yapmıştır.

Erhan Altunay, psikoloji, mitoloji ve sembolizm üzerine uzun seneler ayrıntılı çalışmalarda bulunmuş ve tarot sembolizmi, kuantum, mitoloji ve Latin Dili üzerine birçok kez eğitim vermiştir.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Erhan Altunay'ın Twitter'da 127 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram'da ise 62 bin takipçisi vardır. Erhan Altunay 1 Ekim Cumartesi Pelin Çift ile Gündem Ötesi programı konuğu olmuştur.