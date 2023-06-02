Erhan Afyoncu kimdir? Bülent Kerimoğlu kaç yaşında, nereli? Erhan Afyoncu hayatı ve biyografisi!

Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Erhan Afyoncu hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Erhan Afyoncu'nun kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Erhan Afyoncu kimdir? Erhan Afyoncu kaç yaşında, nereli? Erhan Afyoncu hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Erhan Afyoncu hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Erhan Afyoncu'nun hayatını araştırıyor. Peki, Erhan Afyoncu kimdir? Erhan Afyoncu kaç yaşında, nereli? Erhan Afyoncu hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ERHAN AFYONCU KİMDİR?

Erhan Afyoncu (d. 20 Temmuz 1967; Tokat), Türk tarihçi, yazar, akademisyen, televizyon programcısı, köşe yazarı ve Millî Savunma Üniversitesi rektörü. İlk ve ortaöğrenimini doğum yeri olan Tokat'ta tamamladı. Gazi Osman Paşa Lisesini bitirdikten sonra 1984 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümüne başladı. 1988 yılında mezun olup bir yıl sonra aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yüksek lisansını Necati Efendi Tarih-i Kırım (Rusya Sefaratnamesi) adlı tezi ile 1990 yılında tamamladıktan sonra Osmanlı Devlet Teşkilatında Defterhâne-i Âmire (XVI-XVIII. Yüzyıllar) tezi ile de 1997 yılında doktorasını tamamladı.

2000 yılında yardımcı doçentliğe atandı. 2001 yılında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne geçiş yaptı. 2008 yılında doçent oldu. 2010 yılında Marmara Üniversitesi-Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü başkan yardımcısı oldu. 11 Nisan 2012 tarihinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi. 2014 yılında profesörlüğe yükseldi. 2016 yılında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi dekanı oldu. 4 Ekim 2016 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130. ve 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 5. maddeleri uyarınca, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın önerdiği ve Başbakan Binali Yıldırım'ın uygun gördüğü adaylar arasından Millî Savunma Üniversitesi rektörlüğüne atandı. Halen bu görevine devam etmektedir.

2007 yılında 24 televizyonunda Geçmiş Zaman Olur ki adlı haftalık bir tarih programına katılmaktaydı. 2009-2015 seneleri aralığında ise Habertürk televizyonunda Murat Bardakçı ile birlikte Tarihin Arka Odası adlı bir tarih programı yaptı. Ayrıca 30 Mayıs 2010-22 Mayıs 2011 tarihleri arasında her Pazar günü yayınlanan Habertürk Tarih dergisinde de tarih yazıları yazdı. Ayrıca derginin akademik koordinasyon görevini üstlenmişti.

2011 yılında Show TV'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl adlı dizinin ilk sezonunda tarih danışmanlığını yapan Afyoncu, dizinin ikinci sezonunda dizinin tarih danışmanlığını bıraktı.

Bugün gazetesinde 2008 yılından Nisan 2014 tarihine kadar köşe yazıları yazdı. 17/25 Aralık olaylarından sonra bu gazetedeki köşesini bıraktı. 2016 yılında Sabah gazetesinde köşe yazarlığına başladı.

Tarihçi Fatma Afyoncu ile evlidir. Üç çocuk sahibidir.