Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Erhan Adem hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Erhan Adem'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Erhan Adem kimdir? Kaç yaşında, nereli? Erhan Adem hangi partiden?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Erhan Adem hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Erhan Adem'in hayatını araştırıyor. Peki, Erhan Adem kimdir? Kaç yaşında, nereli? Erhan Adem hangi partiden? Detaylar haberimizde.

ERHAN ADEM KİMDİR?

Erhan Adem'in biyografisi şöyle:

"1974 yılında Niğde Kemerhisar Kasabası'nda eğitimci bir ailenin ilk çocuğu olarak doğdum.

İlkokulu Niğde Postallı köyü okulunda, orta okulu Adana Hürriyet Orta Okulunda , Lise Eğitimini Mersin Dumlupınar Lisesinde okudum. 1994 yılında Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümüne başladım. 1998 yılında mezun oldum.

İlk gençlik yıllarımdan beri amcamın Belediye Başkanlığı nedeni ve dünya görüşü olarak CHP'de afiş asmadan başlayarak fiilen siyasetin içinde büyüdüm.2001 yılında Niğde'de tarım ilaçları bayiliği ile çalışma ve ticaret hayatına başladım.

2007-2010 yılları arasında Niğde Merkez İlçe yönetiminde yer aldım. 2010-2012 yılları arasında Tema Vakfı Başkanlığı, 2012-2014 yılları arasında Niğde İl Başkan Yardımcılığı, 2014 yerel seçimlerinde İl Seçim Komitesi Başkanlığı, 2014 yılı sonuna doğru, olağan üstü kongre de seçimle İl Başkanı oldum..Bu göreve halen devam etmekteyim. Evli ve 2 çocuk babasıyım."