Yazar Ergün Poyraz, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde evinin önünde bir grubun saldırısına uğradı. Ergün Poyraz'ın Davutlar Mahallesi'ndeki evinin önüne gelen saldırganlar, yazarı darp etti. Ergün Poyraz kimdir? Ergün Poyraz kaç yaşında, mesleği ne?

ERGÜN POYRAZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 31 Ocak 1963 (59 yıl yaşında), Kartal, Türkiye

Ergün Poyraz araştırmacı yazar. Siyasi partiler ve tarikatların yapılanmaları ve aralarındaki bağlantıları inceleyen çalışmaları ile tanındı.

1983 yılında Yıldız Üniversitesi İnşaat Bölümü'ne başladı. İkinci sınıfta okuldan ayrılarak evlendi, 1988 yılında eşinden ayrıldı. Bir süre Aydın'da hayvancılık yaptı, 1993-1994 yıllarında ise Bilecik'te bir inşaat şirketinde idari sorumlu olarak çalıştı. 32 yaşında askere gitti ve askerlikten sonra Aydın'a, ailesinin yanına dönerek yazarlığa başladı.

Refah'ın Gerçek Yüzü isimli kitabı 1998 yılında 28 Şubat sürecinde Vural Savaş tarafından açılan Refah Partisi'nin kapatılma davasında delil olarak kullanıldı

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