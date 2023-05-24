Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de ilk golünü kaydeden Ergun Öztuna, hayatını kaybetti. Geçtiğimiz ay kalça kemiğini kırarak hastanede ameliyat olan ve daha sonra tedavi altında tutulan Öztuna'nın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Ergun Öztuna kimdir? Ergun Öztuna kaç yaşında, nereli?

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından "Puşkas Ergun" lakabıyla tanınan eski milli futbolcu Ergun Öztuna, 85 yaşında hayatını kaybetti. Fenerbahçe formasıyla birçok başarıya atan Öztuna, sarı-lacivertlilerin bugünkü adıyla Süper Lig'de ilk golünü atan isim. Peki, Ergun Öztuna kimdir? Ergun Öztuna kaç yaşında, nereli?

ERGUN ÖZTUNA KİMDİR?

Ergun Öztuna (d. 16 Ağustos 1937, Manisa), Türk eski futbolcudur. "Puşkaş" lakabıyla anılmıştır. Futbola Akhisar'da başladı. Ailece İzmir'e taşınmaları nedeniyle eğitimine Karşıyaka Lisesinde devam etti ve Karşıyaka spor kulübüne transfer oldu. Kısa zamanda İzmir Karması'nın değişmez oyuncusu oldu. İzmir'de oynanan Macaristan maçı sonrası, beğendiği oyuncu sorulan Ferenc Puskás'ın "Ergun diye genç bir çocuk var onu beğendim." demesi ülke genelinde tanınmasını sağladı. Karşıyaka'da oynadığı futbol, 1956 yılında henüz 17 yaşındayken Fenerbahçe'ye transfer olmasında etkili oldu. 1956-57 sezonunda en centilmen futbolcu ödülünü aldı. 1959 yılında Fenerbahçe'nin Türkiye Profesyonel Ligi'ndeki ilk golüne imzasını attı. Sarı-lacivertli forma ile 2 İstanbul Ligi, 1 Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşadı. Fenerbahçe taraftarı yüksek tekniği nedeniyle ona "Puşkaş" lakabını taktı.

1963 yılında Bursaspor'un 1. Lig'deki ilk golünü de Ergun Öztuna kaydetti. Avusturya'da Austria Klagenfurt, Bursaspor, Karşıyaka ve Nazillispor'da kısa süre oynadıktan sonra, 1964'te Fenerbahçe'ye geri döndü. Kısa bir süre Rizespor'a kiralık olarak giden Öztuna, yaşadığı sakatlıklar ve ağır menisküs ameliyatları nedeniyle 1971 yılında futbolu Fenerbahçe'de noktaladı.

2010 yılında Fenerbahçe'nin 3000. golünü atan Alex de Souza ile 1. golünü atan Ergun Öztuna'nın formaları yapılan bir törenle Fenerbahçe Müzesi'ne konuldu.

Teknik direktörlük kariyeri

Türkiye millî futbol takımında yardımcı teknik adam olarak görev yaptı. Fenerbahçe'nin 1988-89 sezonundaki 103 gollü şampiyonluğunda yardımcı teknik adam olarak görev yaptı. 1980-81 yıllarında Çengelköy'ü ilk şampiyonluğuna ulaştırdı.