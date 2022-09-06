Basketbolseverlerin heyecanla takip ettiği basket maçlarının dikkat çeken ismi Ergin Ataman, taraftarlar tarafından ilgiyle araştırılıyor. Basketbolseverlerin merakla araştırdığı oyuncular arasında Ergin Ataman var. Peki, Ergin Ataman kimdir? Ergin Ataman kaç yaşında ve nereli? Ergin Ataman hangi takımda? Ergin Ataman kariyeri

Basketbol denince akıllara gelen Ergin Ataman, tüm basketbolseverler tarafından büyük ilgi görüyor. Çalıştığı takımlara ve ülkemize büyük başarılar getiren Ergin Ataman'ın kim olduğu merak ediliyor. Basketbol maçlarının gündem olmasının ardından Ergin Ataman başarılarıyla gündeme geliyor. Herkes tarafından takdir edilen basketbol antrenörü Ergin Ataman kimdir? Ergin Ataman kaç yaşında, nereli? Ergin Ataman hangi takımda? Ergin Ataman kariyeri

ERGİN ATAMAN KİMDİR?

Ergin Ataman 7 Ocak 1966 yılı İstanbul doğumlu Türk Basketbol antrenörüdür. Eski basketbolcu olan Ergin Ataman, Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague ekiplerinden Anadolu Efes'in başantrenörüdür. Aynı zamanda Türkiye Millî Basketbol Takımı'nı çalıştırmaktadır 2021 yılında, Anadolu Efes ile EuroLeague kupasını kaldırdı. Turnuvayı kazanan ilk Türk basketbol antrenörü oldu ve EuroLeague Yılın Koçu seçildi.İlk ve orta öğrenimini İtalyan Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdi. Basketbola 1978 yılında Eczacıbaşı takımında oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı ve Yeşilyurt takımlarında oynadı. Antrenörlük kariyerine, Eczacıbaşı altyapısında antrenörlük yaparak başladı. Daha sonra Efes Pilsen alt yapısında antrenörlük yaptı. Sırasıyla Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Türk Telekom, Pınar Karşıyaka, Efes Pilsen'de antrenörlük yaptı. Efes Pilsen ile 2000 yılında Avrupa Liginde final-four oynamıştır. 2001-03 yılları arasında İtalya Basketbol Ligi'nde Montepaschi Siena'da antrenörlük yaptı. Bu takımla 2001-02 sezonunda Saporta Kupası'nda şampiyon oldu. 2007-08 sezonu başında Beşiktaş Cola Turka'yla anlaştı.Beşiktaş Cola Turka ile play off yarı finali ve ULEB Cup'ta çeyrek final oynadı. Sezon sonu görevinden ayrıldı. 2008-09 sezonu başında Efes Pilsen ile anlaşan Ataman, takıma 2005'ten sonraki ilk TBL şampiyonluğunu kazandırdı. Normal sezonu sadece 2 mağlubiyetle kapatan Efes Pilsen, saha avantajı ile başladığı final serisinde Fenerbahçe Ülker'e Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda üst üste 2 maç kaybetti. Ancak o maçtan sonra Ataman'ın Efes Pilsen'i Fenerbahçe Ülker'i üst üste 4 maç yenerek şampiyonluğa uzandı. 2011-12 sezonunun hemen ardından Oktay Mahmuti ile yollarını ayıran Galatasaray Medical Park 22 Haziran 2012 tarihinde Ergin Ataman'la 3 yıllığına anlaştı. 2013-14 sezonunda Galatasaray Liv Hospital'ı EuroLeague'de son sekize taşıdı ve Galatasaray tarihinde bir ilki başardı. 25 Mart 2014 tarihinde daha önce Bogdan Tanjevic'ten boşalan Türkiye millî basketbol takımı Başantrenörlüğü görevine getirildi. Böylece Ataman hem Galatasaray Liv Hospital hem de millî takımın koçu oldu. Ataman, millî takım ile 2014 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmiştir. 2015-16 sezonunda ise Galatasaray Odeabank takımını ULEB Eurocup'ta şampiyon yaptı. 2017 yazında Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Ataman'ın sözleşmesi yenilenmedi ve yollar ayrıldı. 18 Aralık 2017 tarihinde Anadolu Efes ile anlaştı. 2021'de Anadolu Efes, finalde Barcelona'yı yenerek tarihinde ilk kez Euroleague şampiyonu oldu. Ataman, bu kupayı kazanan ilk Türk başantrenör oldu. 2022 Şubat'ında düzenlenen Erkekler Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes ile şampiyon oldu. 21 Mayıs 2022'de finali yapılan EuroLeague'de Real Madrid'i 58-57 yenerek Anadolu Efes ile üst üste ikinci kez Euroleague şampiyonu olmuştur.