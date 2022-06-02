Ergin Ataman kimdir? Ergin Ataman kaç yaşında, nereli? Ergin Ataman biyografisi nedir? - Haberler

Ergin Ataman, A Milli Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü oldu. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte ortak basın açıklaması yaparak, başantrenör olduğunu duyuran Ergin Ataman, en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. İnternet üzerinden araştırma yapan spor severler, "Ergin Ataman kimdir?", "A Milli Basketbol Takımı başantrenörü Ergin Ataman nereli?" sorularına cevap aramaya başladı. Peki, Ergin Ataman kimdir? Ergin Ataman kaç yaşında, nereli? Ergin Ataman hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ERGİN ATAMAN KİMDİR?

7 Ocak 1966 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ergin Ataman, ilk ve orta öğrenimini İtalyan Lisesi'nde tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Ataman, 1978 yılında Eczacıbaşı takımıyla basketbol hayatına başladı. Yeşilyurt takımında da oynayan ünlü basketbolcu, Antrenörlük hayatına ise Eczacıbaşı altyapısında başladı. Sırasıyla Türkiye Basketbol Ligi takımlarında yer alan Türk Telekom, Pınar Karşıyaka ve Efes Pilsen'de antrenörlük yaptı. 1997 yılında İspanya'da düzenlenmiş olan Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye Milli Basketbol takımında Ercüment Sunter'in yardımcısı olarak antrenörlük yapan Ergin Ataman, 1998-99 sezonunda da basketbol antrenörlüğü konusunda araştırmalar yapmak üzere bir seneliğine ABD'de Standford Üniversitesi'nde bulundu.

2000 yılında Avrupa Ligi'nde Efes Pilsen ile final-four oynayan Ataman, 2001-03 yılları arasında İtalya Basketbol Ligi'nde Montepaschi Siena'da antrenörlük yapmıştır. Bu takımla 2001-02 sezonunda Saporta Kupası'nda şampiyonluk elde etmiştir. 2006 yılında Ülkerspor'u çalıştırmış olduğu dönemde magazin basınında konu olan özel hayatı nedeniyle takımı ile yollarını ayırmıştı. Sezon ortasında yeniden İtalya Basketbol Ligi'nde çalışmaya başlamış ve sezon sonuna kadar Climamio Bologna ile sözleşme imzalamıştır. 2007-08 sezonunun başında Beşiktaş Cola Turka'yla anlaşmış ve play off yarı finali ike ULEB Cup'ta çeyrek final oynamıştır. Sezon sonunda ise görevden ayrılmıştır.

2008-09 sezonunda Efes Pilsen ile anlaşan Ergin Ataman, 2005'ten sonra ilk TBL şampiyonluğunu takıma kazandıran isim olmuştur. Sezonu sadece 2 mağlubiyetle kapatan efes pilsen, saha avantajı ile başlamış olduğu final serisinde Fenerbahçe Ülker'e Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda üst üste 2 maç kaybetmiştir. Fakat o maçtan sonra Ergin ataman'ın Efes Pilsen'i, Fenerbahçe Ülker'i üst üste 4 maç yenerek şampiyonluğu elde etmiştir. Aynı sezon Teknosa Erkekler Türkiye Kupası'nı da kazanmış olan Efes Pilsen, Ergin Ataman yönetiminde iken duble yapmıştır. Ergin Ataman, 5 Ocak 2011 tarihinde yeniden Beşiktaş Cola Turka'nın başına geçmiştir.

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