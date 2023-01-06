Ergene Belediye Başkanı kim? Ergene Belediyesi hangi partiden? Rasim Yüksel kimdir?

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ERGENE BELEDİYE BAŞKANI RASİM YÜKSEL KİMDİR?

1966 Yılında Ergene Velimeşe Mahallesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Velimeşe'de tamamladı. Çorlu Endüstri Meslek Lisesi Yapı Bölümü mezunudur. Yüksel İnşaat Ltd. Şti. ortağıdır. Uzun yıllar boyunca Türkiye genelindeki yerel yönetimlere iş yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

1992 yılında Cumhuriyet Halk Partisine üye olmuştur. İki dönem okul aile birliği başkanlığı, iki dönem de Velimeşe Spor Kulübü başkanlığı yapmıştır.

Üç dönem Cumhuriyet Halk Partisi Velimeşe Belde Başkanlığı görevini yürütmüştür.

2009 Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak Velimeşe Belediye Başkanlığına seçilmiştir.

2014 Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ergene Kurucu Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

2019 yılında gerçekleştirilen Yerel Seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak ikinci kez Ergene Belediye Başkanlığı görevine seçilmiş ve halen bu görevi yürütmektedir.