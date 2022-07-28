İstanbul'un meşhur semt pazarları, eğlenceli esnafı ve hareketli atmosferi ile vatandaşların uğrak noktasıdır. İstanbul'da popüler olan Erenköy Sosyete Pazarı nerede ve hangi gün olduğu merak ediliyor. İstanbul'un en eski pazarlarından biri olan Tarihi Erenköy Sosyete Pazarına nasıl gidilir haberimizin ayrıntılarında yer alıyor. Erenköy Sosyete Pazarı hangi gün? Erenköy Sosyete Pazarı nerede? Erenköy Sosyete Pazarına nasıl gidilir? Detaylar haberimizdedir…

ERENKÖY SOSYETE PAZARI HANGİ GÜN?

Erenköy Sosyete Pazarı hafta içi her Perşembe kuruluyor. İstanbul'un ünlü sosyete pazarlarından biri olan Erenköy Pazarı, birbirinden renkli ve çeşitli kıyafetler ile insanların uğrak noktası. Bu pazarda ünlü markaların etiketli ve uygun fiyatlı ürünler bulmak mümkün olabiliyor.

ERENKÖY SOSYETE PAZARI NEREDE?

Erenköy Sosyete Pazarı, Suadiye tarafında bulunuyor.

ERENKÖY SOSYETE PAZARINA NASIL GİDİLİR?

Erenköy Sosyete Pazarı, Erenköy- Suadiye arasında, minibüs yolu üzerinde bulunuyor. Erenköy Ethem Efendi Cd. No:84 adresi ile ulaşabilirsiniz.