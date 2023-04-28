Eren Özmen kimdir? Eren Özmen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Eren Özmen hayatı!

Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Eren Özmen hakkında Eren Özmen kim merak ediliyor. Eren Özmen kimdir? Eren Özmen nereli, kaç yaşında, nerede doğdu? Eren Özmen başarı hikayesi!

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EREN ÖZMEN KİMDİR?

Eren Özmen, Sierra Nevada Corporation'ın (SNC) başkanıdır ve kocası Fatih Özmen, CEO'sudur. Onlar Sierra Nevada Corporation tek sahipleridir. Eren Özmen liderliğinde, Sierra Nevada Corporation Birleşik Devletler En iyi bir kadına ait Federal Müteahhitlerden biri haline gelmiştir.

1980'lerin başında, Eren Özmen yüksek öğrenim görmek için için Türkiye'den ABD'ye gitti. O sınırlı İngilizce becerisi ve yetersiz para ile ABD'ye geldi. Özmen, 1985 yılında Nevada, Reno Üniversitesi'nden (UNR) İşletme Yönetimi (MBA) yüksek lisans derecesini aldı ve kısa bir süre sonra, 1988 yılında Sierra Nevada Corporation'a katıldı. Eren Özmen ve kocası Fatih Özmen 1994 yılında Sierra Nevada Corporation şirketini satın aldı.

Sierra Nevada Corporation, Eren Özmen ve Fatih Özmen onların işe başlamasının ardından şirketin yönetiminde etkin olarak rol aldılar. Özmenlerin "stratejik planlama çabalarının doğrudan bir sonucu olarak", Sierra Nevada Corporation zaman içinde 19 şirketi satın aldı. Ayrıca, Sierra Nevada Corporation 18 ABD eyaletinde ve İngiltere, Almanya ve Türkiye'de 33 tesiste 6 iş alanında genişledi.[6] Altı iş alanı şunlardır: Uzay Sistemleri, Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim/Hava Trafik Yönetimi, İstihbarat, Gözetleme ve Keşif, Entegre Görev Sistemleri, Bilgi ve Sensör Çözümleri, ve Elektronik Harp/Menzil. Sierra Nevada Corporation, Dreamchaser yeni nesil yörünge uzay aracının geliştirilmesinden sorumludur. Bilim insanları, mühendisler ve teknik geçmişlere sahip, çoğu Sierra Nevada Corporation işgücü yaklaşık 3000 personeli kapsayacak şekilde büyüdü.

2014 yılında, Eren ve Fatih Özmen Üniversite İşletme Koleji'nde Girişimcilikte kalıcı bir merkez oluşturmak için Nevada, Reno Üniversitesi'ne 5.000.000 dolar bağışladı. Merkezi destek ve yeni iş girişimlerinin yaratılmasını teşvik etmek amacıyla üniversitenin girişimci programlarını artıracaktır.

EREN ÖZMEN'İN ALDIĞI ÖDÜLLER

Fatih Özmen ve Eren Özmen Sierra Nevada Örgütünün kendi liderlik doğası için birkaç kez kabul edilmiştir: