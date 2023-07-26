Eren Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Sen Türkülerini Söyle Eren Özdemir Nereli?

TRT 1'in sevilen Türkü yarışmasında 25 Temmuz 2023 Salı günü yapılan yarışmada hafta birincisi olan Sen Türkülerini Söyle yarışmacısı Eren Özdemir kimdir, kaç yaşında? Sen Türkülerini Söyle Eren Özdemir Nereli?

TRT 1'in sevilen Türkü yarışmasında 25 Temmuz 2023 Salı günü yapılan yarışmada hafta birincisi olan Sen Türkülerini Söyle yarışmacısı Eren Özdemir kimdir, kaç yaşında?

EREN ÖZDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Eren Özdemir Kırıkkale'den yarışmacı olarak katılıyor ve yerelde profesyonel olarak müzikle uğraşıyor. 25 Temmuzda yapılan yarışmada söylediği türkü ile jüri üyeleri Cengiz Özkan, Aysun Gültekin, Emre Yücelen, Öykü Gürman ve İsmail Altunsaray'ı ağlattı ve finale katılmaya hak kazandı. Eren Özdemir O Ses Türkiye yarışmasına da katılmıştı.