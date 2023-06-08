İsmi Galatasaray ile anılan Kaleci Eren Karataş kimdir merak ediliyor. Peki, Eren Karataş kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, boyu kaç, kilosu kaç, burcu ne, evli mi? Eren Karataş ve Kazımcan Karataş akraba mı, kardeş mi? Eren Karataş'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi sizlerle...

Altay'ın kalecisi Eren Karataş'ın kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Eren Karataş kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda, mevkisi ne, boyu ve kilosu kaç? Kaleci Eren Karataş ve Kazımcan Karataş kardeş mi? Eren Karataş'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

EREN KARATAŞ VE KAZIMCAN KARATAŞ KARDEŞ Mİ?

Evet, Eren Karataş ve Galatasaray'da oynayan Kazımcan Karataş kardeştir.

EREN KARATAŞ KİMDİR?

Eren Karataş, Altay'da kaleci mevkisinde forma giyen bir futbolcudur. Eren Karataş 27 Temmuz 2001 doğumludur. 22 yaşında olan Eren Karataş, Galatasaray'da forma giyen Kazımcan Karataş'ın abisidir. 1,91 metre boyunda olan Kaleci Eren Karataş'ın ismi Galatasaray ile anılıyor.