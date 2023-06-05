Eren Erdem kimdir? Eren Erdem'in CHP MYK görevi nedir, kaç yaşında, nereli?

Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Eren Erdem hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Eren Erdem'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Eren Erdem kimdir? Eren Erdem kaç yaşında, nereli? Eren Erdem'in CHP MYK görevi nedir?

CHP'de MYK üyesi olan Eren Erdem'in aylar önce yaptığı paylaşım yeniden gündemde: Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Eren Erdem hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Eren Erdem'in hayatını araştırıyor. Peki, Eren Erdem kimdir? Eren Erdem kaç yaşında, nereli? Eren Erdem'in CHP MYK görevi nedir? Detaylar haberimizde.

EREN ERDEM KİMDİR?

Eren Erdem (d. 14 Ağustos 1986; Fatih, İstanbul), Türk siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP milletvekili olarak meclise giren Erdem, üniversite eğitimini yarıda bırakmıştır. 2018 Haziran'ında, Karşı gazetesinin baş editörü ve 2015- 2018 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ana muhalefet meclis yardımcısı rolüyle ilgili meselelerle suçlandı.

İstanbul'da bir mahkeme 7 Ocak 2019'da onu serbest bıraktı, ancak hemen yeniden tutuklandı. 1 Şubat 2019 itibarıyla açlık grevi yaptığı bildirildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinin verdiği kararla 31 Ekim 2019 tarihinde tahliye oldu.

EREN ERDEM'İN CHP MYK GÖREVİ NEDİR?

Yeni Merkez Yürütme Kurulu'nda parti örgütü ve örgüt yönetimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlanırken MYK üye sayısı 17'den 15'e düştü.