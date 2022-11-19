Eren Elmalı kimdir? Kaç yaşında, boyu kaç, nereli, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Futbolcu Eren Elmalı milli takımda oynadı mı?

Türkiye-Çekya maçı devam ederken maçta ilk 11'de bulunan isimler kimdir merak edildi. İlk 11'de yer alan isimlerden birisi de Eren Elmalı oldu. Peki, Eren Elmalı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Futbolcu Eren Elmalı milli takımda oynadı mı? İşte ayrıntılar...

A Milli Futbol Takım'ında da forma giyen Eren Elmalı hakkında, Eren Elmalı kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Futbolcu Eren Elmalı milli takımda oynadı mı? merak edildi. Peki, Eren Elmalı hangi takımda? Eren Elmalı hangi alt yapıda yetişti? İşte detaylar...

EREN ELMALI KİMDİR?

Evren Eren Elmalı (d. 7 Temmuz 2000, Kartal), sol bek pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Trabzonspor forması giymektedir.

Profesyonel kariyerine Kasımpaşa kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Silivrispor kulüplerinde oynadı.

Eren Elmalı doğum tarihi : 7 Temmuz 2000

Eren Elmalı kaç yaşında : 22 yaşında

Eren Elmalı nereli : İstanbul doğumlu

Eren Elmalı mevkisi ne : Sol bek

Eren Elmalı hangi takımda oynuyor : Trabzonspor

Eren Elmalı forma numarası kaç : 18

Eren Elmalı boyu kaç : 1.80 m