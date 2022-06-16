Eren Elmalı kimdir? Eren Elmalı mevkisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? - Haberler

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Eren Elmalı kimdir? Eren Elmalı mevkisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

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Eren Elmalı kimdir? Eren Elmalı mevkisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Trabzonspor'dan üst üste transfer açıklaması. Bordo Mavililer Larsen ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirirken, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen tranferini açıkladı. Peki, Eren Elmalı kimdir? Eren Elmalı mevkisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Trabzonspor, Kasımpaşa'dan sol bek Eren Elmalı ve orta saha oyuncusu Doğucan Haspolatı ile Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen'i kadrosuna kattı. Eren Elmalı kimdir? Eren Elmalı mevkisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

EREN ELMALI KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Temmuz 2000

21 yaşında

Kartal

Evren Eren Elmalı (d. 7 Temmuz 2000, Kartal), Kasımpaşa takımında defans pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcudur.

Profesyonel kariyerine Kasımpaşa kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Silivrispor kulüplerinde oynadı.

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