Trabzonspor, Kasımpaşa'dan sol bek Eren Elmalı ve orta saha oyuncusu Doğucan Haspolatı ile Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen'i kadrosuna kattı. Eren Elmalı kimdir? Eren Elmalı mevkisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

EREN ELMALI KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Temmuz 2000

21 yaşında

Kartal

Evren Eren Elmalı (d. 7 Temmuz 2000, Kartal), Kasımpaşa takımında defans pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcudur.

Profesyonel kariyerine Kasımpaşa kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Silivrispor kulüplerinde oynadı.

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