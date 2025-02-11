Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Eren Elmalı görüşmeleri olumlu sonuçlandı. Trabzonspor'a veda eden Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oluyor. Eren Elmalı Galatasaray'a geldi mi?

EREN ELMALI GALATASARAY'A GELDİ Mİ?

Daha önce birçok kez transfer için Trabzonspor'la masaya oturan Galatasaray evrakların yetişmesi halinde milli futbolcuyu kadrosuna katacak.

14 MİLLİ MAÇ

2022'den bu yana A Milli Takım formasını giyen Eren, şu ana kadar 14 maça çıktı. Süper Lig'deki toplam maç sayısı ise 119 olan yetenekli oyuncu, bu müsabakalarda 1 gol ve 8 asistlik katkı sağlamıştı.

BONSERVİS ÜCRETİ

Milli sağ bek için 4.5 milyon euro bonservis ödenecek.

Galatasaray ve Trabzonspor daha önce iki kez masaya oturmuş ancak anlaşamamıştı. Bordo mavililer transfer ücretini peşin isterken sarı kırmızılı ekip taksitle ödeme teklif etmişti.

Transfer dönemi bu gece 00.00'da sona erecek.