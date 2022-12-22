Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Eren Dişli geliyor. Eren Dişli kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Eren Dişli kimdir? Eren Dişli İnstagram hesabı! Eren Dişli kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Eren Dişli ile yaklaşık 1,5 yıldır ilişki yaşayan Güneş'in evlilik yoluna girmesi beklenirken şaşırtan bir hamle geldi. İkili, sosyal medyada birlikte oldukları fotoğrafları kaldırdı. Ayrılık iddialarının gündeme gelmesinin ardından Eren Dişli'nin hayatı merak konusu oldu. Peki, Eren Dişli kimdir? Eren Dişli İnstagram hesabı! Eren Dişli kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

EREN DİŞLİ KİMDİR?

Eren Dişli, Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanıdır. A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın başarılı orta oyuncusu Zehra Güneş ile 1.5 yıldır ilişki yaşamaktadır. İkilinin birlikte olan fotoğraflarının kaldırmasının ardından ayrılık iddiaları gündeme geldi.

EREN DİŞLİ İNSTAGRAM HESABI!

Eren Dişli İnstagram'da @erendisli kullanıcı adıyla 21,7bin takipçisi bulunmaktadır.