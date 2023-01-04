11 Ağustos 2017 yılında hain saldırı sonucu hayatını kaybeden Eren Bülbül hakkında merak edilenler var. Yürekleri yakan ölüm haberinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala akıllarda kalan isim Eren Bülbül neden, ne zaman öldü? Eren Bülbül kimdir? İşte detaylar...

Hasan ve Ayşe Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002'de dünyaya gelen Eren Bülbül, Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki evde büyüdü. 2017 yılında hain saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Peki, Eren Bülbül neden, ne zaman öldü? Eren Bülbül kimdir?

EREN BÜLBÜL NEDEN ÖLDÜ?

Eren Bülbül, 11 Ağustos 2017 yılında PKK'lı teröristlerin saklandığı yeri güvenlik güçlerine göstermek istediği sırada hain terör mensuplarının açtığı kurşunlar ile şehit düştü.

Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki Vazelon Manastırı yakınlarında polis ekipleri ile PKK arasında çıkan çatışmanın ardından, PKK'ya bağlı grup erzak almak amacıyla bölgedeki bir eve girdi. Grubu, girdikleri evden erzak çalarken gören Eren Bülbül durumu jandarma ve polislerden oluşan ekibe haber verdi. Bülbül daha sonra PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle birlikte giderken, Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte PKK'lıların saldırısı sonucu öldü.

Eren'in annesi Ayşe Bülbül oğlunun oraya götürülmesinde ihmal olduğunu söyledi: "Eren'in oraya götürülmesi yüzde 100 değil, binde 1000 ihmaldir. Eren'i cuma namazından sonra bekleyip alıp gitmenin sonucunu istiyorum. Başbakanımızdan, bakanımızdan, yetkililerden Eren'in oraya neden getirildiğini öğrenmek istiyorum. Benim çocuğum şehit olmak isterdi ama askerde şehit olmak isterdi, kapının önünde değil."

Teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, televizyonda ilk kez yarın akşam saat 20.00'de TRT 1'de ekrana gelecek. TRT'den yapılan açıklamaya göre, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona giren film, bir hafta içinde yaklaşık yarım milyon kişiye ulaşarak 2022'nin en iyi giriş yapan Türk filmi oldu.

35 hafta boyunca vizyonda kalan film, 2 milyon 327 bin 281 kişi tarafından izlenerek büyük beğeni topladı. Başrollerini İsmail Hacıoğlu ve Rahman Beşel paylaştığı filmin senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu'nun kaleme alırken, yönetmenliğini ise Özer Feyzioğlu üstlendi.

EREN BÜLBÜL KİMDİR?

Eren Bülbül 1 Ocak 2002 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya geldi. 11 Ağustos 2017 yılında PKK'lı teröristlerin saklandığı yeri güvenlik güçlerine göstermek isterken hainlerin açtığı kurşunlar ile şehit düşen Eren Bülbül yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki Vazelon Manastırı yakınlarında polis ekipleri ile PKK arasında çıkan çatışmanın ardından, PKK'ya bağlı grup erzak almak amacıyla bölgedeki bir eve girdi. Grubu, girdikleri evden erzak çalarken gören Eren Bülbül durumu jandarma ve polislerden oluşan ekibe haber verdi. Bülbül daha sonra PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle birlikte giderken, Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte PKK'lıların saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Giresun'un Güce ilçesi kırsalında 31 Mayıs 2018'de gerçekleştirilen operasyonda gri kategorideki "Şoreş" kod adlı Barış Coşkun ve "Berxwedan" kod adlı Bedrettin Çeliker öldürüldü. Bu iki ismin Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'in hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren grupta yer aldıkları belirlendi.

15 Temmuz 2018'de ise Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda saldırının faillerinden "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır ve "Rodî" kod adlı Levent Dayan öldürüldü. PKK'nın Karadeniz sorumlusu olduğu ileri sürülen Mehmet Yakışır İçişleri Bakanlığı'nın "en çok aranan teröristler" listesinin kırmızı kategorisinde yer almaktaydı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eren Bülbül, şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde, sen cennettesin. Kahraman jandarmamızı kutluyorum. PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu 'Zeynel' kod adlı (kırmızı liste) Mehmet Yakışır ve 'Rodî' kod adlı Levent Dayan öldürüldü." ifadelerini kullandı.