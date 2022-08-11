Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetlerinin 5. yılında anılıyor. Peki, Eren Bülbül kimdir? Eren Bülbül ne zaman şehit oldu?

Eren Bülbül, Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017'de, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu. Peki, Eren Bülbülkimdir? Eren Bülbülne zaman şehit oldu?

EREN BÜLBÜLKİMDİR?

Hasan ve Ayşe Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002'de dünyaya gelen Eren Bülbül, Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki evde büyüdü. Bülbül, Köprüyanı İlkokulu ve Çatak İlköğretim Okulundaki eğitiminin ardından eğitimine Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam etti.

Eren, babası Hasan Bülbül'ün 2016 yılında vefatının ardından, her fırsatta köyünde ve yaylada yevmiye usulüyle bahçe işlerinde çalışarak ailesinin geçimine katkı sağladı.

Çok kısa süren hayatında annesi ve 12 kardeşiyle ekonomik zorluklar çeken Eren, çevresinde Trabzonspor'a olan tutkusu ve sevdasıyla tanınıyordu.

Maçka kırsalındaki evlerinin bulunduğu alanda, 11 Ağustos 2017'de, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında ağır yaralanan Eren, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde şehadete erdi.

Bülbül'ün cenazesi, 12 Ağustos 2017'de Maçka Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, babasının da mezarının bulunduğu Köprüyanı Mahallesi'nde, evlerinin önündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Saldırı sırasında Eren'in üzerine kapanarak kendini siper eden 41 yaşındaki başçavuş Ferhat Gedik de şehit oldu.

Evli ve iki çocuk babası Gedik, doğum günü olan 12 Ağustos'ta memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.