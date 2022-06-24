Eren Bülbül Facebook paylaşımı merak ediliyor. Trabzon'da, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün (15), sosyal medya hesabından 24 Haziran 2017'de yaptığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımı, yıl dönümünde yeniden gündem oldu. Eren Bülbül Facebook paylaşımı! Eren Bülbül "iyi ki varsın" paylaşımını ne zaman yaptı? İyi ki varsın Eren paylaşımı ve Eren Bülbül Facebook hesabı nedir? İşte detaylar...

EREN BÜLBÜL FACEBOOK PAYLAŞIMI!

Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateş sırasında, Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit olan Eren Bülbül'ün hayatını kaybetmesinin üzerinden 5 yıl geçti. Eren Bülbül, şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabından 24 Haziran 2017'de yaptığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğdu. Eren Bülbül, o paylaşımın yıl dönümünde yeniden gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları, Eren Bülbül'ün o sözlerini 'İyi ki varsın Eren' notuyla paylaştı.

EREN BÜLBÜL KİMDİR?

Eren Bülbül (1 Ocak 2002; Maçka, Trabzon - 11 Ağustos 2017; Maçka, Trabzon), 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında Türk emniyet güçleri ile terör örgütü PKK'lı teröristler arasında yaşanan çatışmada şehit olan kahraman Türk çocuktur.

Eren Bülbül, Maçkalı Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002 yılında dünyaya geldi. Babasını küçük yaşta kaybeden Bülbül, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki tek katlı evde annesi ve 12 kardeşiyle yaşamını sürdürdü. İlkokulu Köprüyanı, ortaokulu Çatak İlköğretim Okulunda okuyan Bülbül, eğitimine Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam etti. Çevresinde futbola tutkusuyla tanınan Bülbül, Trabzonspor sevdalısıydı. Eğitiminden arta kalan zamanlarda ailesinin geçimine katkıda bulunmak amacıyla bağ, bahçe ve yük taşıma gibi gündelik işlerde çalışan Bülbül, küçük yaşına rağmen elinden geldiğince ailesine destek oldu.

Yaşamı boyunca karşılaştığı zorlukları göğüsleyen Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında ağır yaralandı. Bülbül, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bülbül'ün cenazesi, 12 Ağustos 2017'de Maçka Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Köprüyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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