Haber : Şehit Astsubay Ferhat Gedik'in objektifinden Eren Bülbül'ün son fotoğrafı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şehit Astsubay Ferhat Gedik'in objektifinden Eren Bülbül'ün son fotoğrafı

 - Güncelleme:

Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün ölüm yıl dönümünde son çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün ölüm yıl dönümünde son çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı.

Maçka kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, şehit olmadan dakikalar önce kendi telefonu ile 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün de aralarında bulunduğu grubun fotoğrafını çekti. Eren Bülbül'ü korumak için hain terör örgütünün silahından çıkan 41 kurşunla şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in cep telefonu kamerasıyla çektiği fotoğraf karesi görenleri duygulandırdı.

Şehit Ferhat Gedik'in çektiği fotoğrafta askerlerle birlikte Eren Bülbül de görülüyor. Bu fotoğraf karesinden 10 dakika sonra çıkan çatışmada Eren Bülbül ile Ferhat Gedik'in şehit olduğu öğrenildi.

(Ahmet Seher - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Genel

Eren Bülbül Genel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika Haberleri

title