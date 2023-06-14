Kaya Temel: "Galatasaray, Eren Aydın ile yeni sözleşmede 3 yıllık anlaşmaya vardı. Genç forvet 2 hafta içerisinde resmi imzayı atacak." dedi. Peki, Eren Aydın kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

12 Şubat 2003 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Eren Aydın,kariyerineDarıca Gençlerbirliği altyapısında başladı.Peki, Eren Aydın kimdir? Eren Aydın kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

EREN AYDIN KİMDİR?

12 Şubat 2003 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Eren Aydın,kariyerineDarıca Gençlerbirliği altyapısında başladı.

Forvet olan Eren Aydın, 2016 yılında birçok önemli yıldızın yolunun geçtiği Kartalspor'a transfer oldu. Kartalspor'da3 yıl geçiren Eren Aydın, 2019'da Galatasaray'ın dikkatini çekti. 2020/21 normal sezonda U19'da attığı 20 golle gol kralı oldu. Eren Aydın, Mayıs 2021'de Galatasaray'da profesyonel oldu.