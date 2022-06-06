Eren Dişli kimdir? Eren Ali Dişli kaç yaşında ve nereli? Eren Ali Dişli boyu kaç? - Haberler

Eren Ali Dişli kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Eren Ali Dişli spor dünyasındaki faaliyetleri ile olduğu kadar magazin dünyasındaki gelişmelerle de merak konusu oluyor. Peki, Eren Ali Dişli kimdir? Eren Ali Dişli boyu kaç?

EREN ALİ DİŞLİ KİMDİR?

Eren Ali Dişli, Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Eren Ali Dişli'nin babası Emir Dişli, Aziz Yıldırım döneminde yöneticilik yapmıştı. Koyu Fenerbahçeli olan Dişli ailesinin oğulları Eren de takımına hayli düşkün.

Haberler.com - Gündem