Eren Abluka-15 Operasyonu başladı - Haberler

Eren Abluka-15 Operasyonu başladı Eren Abluka-15 Operasyonu başladı İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'da Narko-Terör Operasyonu başlattığını açıkladı. Eren Abluka-15 Operasyonu başladı DİYARBAKIR - İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'da Narko-Terör Operasyonu başlattığını açıkladı. Yapılan açıklamada, operasyonda 1.165 personel ve 75 operasyonel timin görev aldığı bildirildi. Eren Abluka-15 Narko Terör Operasyonu Lice'de başladı. Operasyonda 1 ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi. İhlas Haber Ajansı / Genel İçişleri Bakanlığı Diyarbakır Genel Haberler

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