TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışması heyecanla devam ediyor. Bu akşam yayınlanan bölümde Ereğli kebabı yapıldı. İzleyiciler, Ereğli kebabı tarifini araştırmaya başladı. Peki, Ereğli kebabı nedir, nasıl yapılır? MasterChef Ereğli kebabı tarifi ve yapılışı! Ereğli kebabı nasıl pişirilir? İşte detaylar...

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde dış oyun için yarışıyorlar. Bu akşam yayınlanan bölümde yöresel yemekler yapıldı. Peki, Ereğli kebabı nedir, nasıl yapılır? MasterChef Ereğli kebabı tarifi ve yapılışı! Ereğli kebabı nasıl pişirilir? Detaylar haberimizde...

EREĞLİ KEBABI TARİFİ!

4-5 adet tırnak pide, et suyu, Sıvı yağ, 500 gr kıyma,Domates salçası, Tuz, Karabiber, Sarımsaklı yoğurt