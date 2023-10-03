Ereğli'de Yaya Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Ali Rıza Binici, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Kaza, saat 08.10 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Konya Ereğli Caddesi'nde meydana geldi. Güllüzar Bal'ın kullandığı 42 NK 036 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ali Rıza Binici'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Binici'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza anı güvenlik kamera kayıtlarına yansırken, sürücü Bal da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil