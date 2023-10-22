Ereğli'de Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde ormanda odun topladıktan sonra köye dönen baba Kazım (47) ve kızı Nazife Özsoy'un (5) bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada baba ve kızı hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Güllük Köyü girişinde meydana geldi. İstanbul'dan memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gelen Kazım Özsoy, kışlık yakacak ihtiyacını karşılamak üzere kızı Nazife ile birlikte ağaçlık alana gitti. Buradan topladığı odunları 14 DS 015 plakalı otomobile yükleyen Kazım Özsoy, kızı ile birlikte köye dönmek üzere yola çıktı. Baba Özsoy'un kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde baba Kazım Özsoy'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Nazife Özsoy ise ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.