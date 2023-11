Ereğli Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Evi İhtiyaç Sahiplerine Yardım Ediyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma Evi ile ihtiyaç sahibi vatandaşların kıyafet, ev eşyası, araç ve gereçlere ulaşımlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.

İhtiyacı olan vatandaşların istifade ettiği ve hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde hizmet veren Ereğli Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Evi'ne vatandaşlar kullanmadıkları ama ihtiyaç sahibi birinin kullanmasına uygun olan; kıyafet, ev eşyası, araç ve gereç bağışında bulunabiliyor. Vatandaşlar fazla olan eşyalarını ihtiyaç sahipleriyle paylaşılması üzerine Ereğli Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Evi'ne teslim ediyor,. Buradan da eşyaları ihtiyaç sahipleri alabiliyor. Böylece Ereğli Belediyesi aracılığıyla sosyal yardımlaşma bilinci ile vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.

Sosyal yardım ile ilgili Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, "Türk Kültürü sosyal yardımlaşmanın her zaman ön planda olduğu bir anlayışa sahiptir. Bu manada yardımlaşmak da Türk Kültürü'nün bir parçasıdır. Bu kültürü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak noktasında her türlü projeyi destekleyeceğimizi her platformda dile getiriyoruz. Hizmetlerimizde de bunu her zaman ön planda tutuyoruz. Peygamberimizin 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' ifadesi ışığında hemşerilerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretme gayreti gösteriyoruz. Kısacası açı, açığı olmayan bir Ereğli istiyor ve bu doğrultuda hizmetlerimize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KONYA