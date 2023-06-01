Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranı değişti mi, nasıl değişti? Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranı kaç oldu? soruları gündeme geliyor. YSK, cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarını açıkladı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranı değişti mi, nasıl değişti? Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranı kaç oldu? soruları sıklıkla araştırılıyor. Peki, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranı değişti mi, nasıl değişti? Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranı kaç oldu?

YSK Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur kesin seçim sonuçlarını açıkladı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranı değişti mi, nasıl değişti? Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranı kaç oldu? soruları merak ediliyor. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranı değişti mi, nasıl değişti? Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranı kaç oldu? gündeme geliyor. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranı değişti mi, nasıl değişti? Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranı kaç oldu? Detaylar haberimizdedir…

ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU'NUN OY ORANI DEĞİŞTİ Mİ, NASIL DEĞİŞTİ?

YSK Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur kesin seçim sonuçlarını açıkladı. Yener, cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur kesin sonuçlarının mükerrer sayıda yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini de belir.

Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın yüzde 52,18; Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,82 oy oranına ulaştığını söyleyen Yener, şöyle devam etti: "14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen seçimin ardından 15 Mayıs 2023 tarihinde ilk defa gerçekleştirilen ikinci tur oylama süreci başlamış olup, 20 Mayıs 2023'te yurt dışında oy verme işlemi başlamıştır. İkinci tur oylamanın ilk aşaması olan yurt dışı temsilcilik oylaması başlamıştır. YSK üyelerine, merkez teşkilatımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. 24 Mayıs 2023 tarihinden yurt içi oy verme gününe kadar dönüş transferleri gerçekleşmiştir. YSK'nın ve tüm teşkilatımızın özverili çalışmalarını kamuoyunun takdirine sunuyorum.

ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU'NUN OY ORANI KAÇ OLDU?