Erdoğan ve Bahçeli bugün görüşecek! Genel af var mı? Af yasası (Özel Af) çıktı mı son dakika Resmi Gazete!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli saat 14.00'te Beştepe'de bir araya geldi. İki liderin yerel seçim hazırlıklarını ve yeni yasama döneminde Meclis'e gelecek teklifleri görüşmesi bekleniyor. Milyonlarca mahkum ve mahkum ailesinin aklındaki soru ise Genel af var mı? Af yasası (Özel Af) çıktı mı son dakika Resmi Gazete! Oldu. İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14:00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti. Mini toplantıda yerel seçim hazırlıkları ile TBMM'de görüşülecek tekliflerin değerlendirileceği öngörülüyor. Peki, Genel af var mı? Af yasası (Özel Af) çıktı mı son dakika Resmi Gazete! İşte detaylar…

GENEL AF VAR MI?

Görüşmede yeni yasama döneminde Meclis'e gelecek teklifler ve düzenlemeler ele alınacak. Diğer yandan yerel seçimlere ilişkin değerlendirmeler de masaya yatırılacak. Toplantı sonrası liderlerin birer açıklama yapması beklenmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli sık sık bir araya geliyor. İki lider son olarak 29 Ağustos'ta Bahçeli'nin Beytepe'deki konutunda görüşmüştü. Toplantı yaklaşık 1 saat sürmüştü.

AF YASASI (ÖZEL AF) ÇIKTI MI SON DAKİKA RESMİ GAZETE!

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç X hesabından şu açıklamayı yapmıştı: "TBMM Genel Kurulu'nda bugün kabul edilen kanun teklifi bir "af" düzenlemesi olmayıp, Covid-19 izninde bulunan koşullu salıverilme tarihine belli bir süre kalmış olan iyi halli hükümlülerin kalan cezasının denetimli serbestlik altında çektirilmesidir. Kabul edilen teklife göre; 31/7/2023 tarihi itibarıyla #Covid19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecektir. 31/7/2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecektir. Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecektir. Kabul edilen teklife göre ayrıca; 31/7/2023 tarihi itibarıyla denetimli serbestlikte olup da izinli sayılanların yükümlülükleri kalkacak. Ancak bu kişiler suç işlerse doğrudan cezaevine alınacak. Covid-19 izninde olup da bu düzenlemeyle denetimli serbestliğe ayrılanların tüm yükümlülükleri devam edecek. Bu düzenleme, bir "af" düzenlemesi değildir. Af, cezayı tüm sonuçları ile ortadan kaldıran bir düzenlemedir. Kabul edilen düzenleme ise Covid-19 izninde bulunan koşullu salıverilme tarihine belli bir süre kalmış olan iyi halli hükümlülerin kalan cezasının denetimli serbestlik altında çektirilmesidir." dedi.