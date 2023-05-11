Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Erdoğan Toprak hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Erdoğan Toprak'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Erdoğan Toprak kimdir? Erdoğan Toprak kaç yaşında, nereli? Erdoğan Toprak hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Erdoğan Toprak hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Erdoğan Toprak'ın hayatını araştırıyor. Peki, Erdoğan Toprak kimdir? Erdoğan Toprak kaç yaşında, nereli? Erdoğan Toprak hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ERDOĞAN TOPRAK KİMDİR?

Erdoğan Toprak (d. 10 Aralık 1959, Adana, Türkiye), Türk iş insanı ve siyasetçi. TBMM XX., XXI., XXIV., XXV., XXVI. ve XXVII. Dönem İstanbul Milletvekilidir. 25 Aralık 2010 tarihinde CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Ağustos 2015 tarihinde Toprak'a Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından koalisyon hükûmeti'nde bakanlık teklifi yapıldıysa da bu teklifi reddetti. 10 Aralık 1959 tarihinde Hasan ve Kazel Toprak çiftinin çocuğu olarak Adana'nın Zeytinli köyünde doğdu. 1983 yılında serbest ticaret işine başlamadan önce Anadolu Üniversitesi Sosyal bilimler bölümünden mezun oldu. Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) üyeliği yaptı ve Beşiktaş genç İş Adamları Derneği'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. Ayrıca İstanbul Ticaret Odası üyeliği de yaptı.

Bahçelievler Spor Kulübü 3. Dönem Başkanlığı, Bakırköyspor Kulübü As Başkanlığı, Türkiye-Hindistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı ile Devlet Bakanlığı yaptı. 2022'ye kadar avukat Ece Güner ile evli kalmış olup üç çocuk babasıdır. 25 Aralık 2010 tarihinden itibaren CHP Genel Başkan yardımcılığına getirildi.