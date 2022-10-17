Bahçelievler Spor Kulübü 3. Dönem Başkanlığı, Bakırköyspor Kulübü As Başkanlığı, Türkiye-Hindistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı ile Devlet Bakanlığı yaptı. Peki, Erdoğan Toprak kimdir? Erdoğan Toprak kaç yaşında, nereli? Erdoğan Toprak hayatı ve biyografisi nedir?

10 Aralık 1959 tarihinde Hasan ve Kazel Toprak çiftinin çocuğu olarak Adana'nın Zeytinli köyünde doğdu. 1983 yılında serbest ticaret işine başlamadan önce Anadolu Üniversitesi Sosyal bilimler bölümünden mezun oldu.Peki, Erdoğan Toprak kimdir? Erdoğan Toprak kaç yaşında, nereli? Erdoğan Toprak hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ERDOĞAN TOPRAK KİMDİR?

Erdoğan Toprak (d. 10 Aralık 1959, Adana, Türkiye), Türk iş insanı ve siyasetçi. TBMM XX., XXI., XXIV., XXV., XXVI. ve XXVII. Dönem İstanbul Milletvekilidir. 25 Aralık 2010 tarihinde CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Ağustos 2015 tarihinde Toprak'a Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından koalisyon hükümetinde bakanlık teklifi yapıldıysa da bu teklifi reddetti.

10 Aralık 1959 tarihinde Hasan ve Kazel Toprak çiftinin çocuğu olarak Adana'nın Zeytinli köyünde doğdu. 1983 yılında serbest ticaret işine başlamadan önce Anadolu Üniversitesi Sosyal bilimler bölümünden mezun oldu. Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) üyeliği yaptı ve Beşiktaş genç İş Adamları Derneği'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. Ayrıca İstanbul Ticaret Odası üyeliği de yaptı.

Bahçelievler Spor Kulübü 3. Dönem Başkanlığı, Bakırköyspor Kulübü As Başkanlığı, Türkiye-Hindistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı ile Devlet Bakanlığı yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır. 25 Aralık 2010 tarihinden itibaren CHP Genel Başkan yardımcılığına getirildi.