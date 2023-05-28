Erdoğan toplam kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan'ın toplam aldığı oy kaç, oy sayısı nedir?
Gündem Haberleri
Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur sonuçlarına ilişkin yayın yasağı saat 18.15 itibarıyla kalktı. Peki Erdoğan toplam kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan'ın toplam aldığı oy kaç, oy sayısı nedir?
Erdoğan toplam kaç oy aldı? Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur sonuçlarına ilişkin yayın yasağı saat 18.15 itibarıyla kalktı. Peki Erdoğan toplam kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan'ın toplam aldığı oy kaç, oy sayısı nedir? Detaylar...
ERDOĞAN KAÇ OY ALDI?
Sandıkların şu ana kadar yüzde 93'ü açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.50, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.50 oldu.
Açılan sandık oranına göre, Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy sayısı: 26.144.845
Açılan sandık oranına göre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy sayısı: 23.809.667
ERDOĞAN ÖNDE BAŞLADI
YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağının saat 18.15 itibarıyla kaldırıldığını açıkladı. Sandıkların şu ana kadar yüzde 94'ü açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.43, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.57 olarak açıklandı.