Erdoğan: Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum

Erdoğan toplam kaç oy aldı? Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur sonuçlarına ilişkin yayın yasağı saat 18.15 itibarıyla kalktı. Peki Erdoğan toplam kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan'ın toplam aldığı oy kaç, oy sayısı nedir? Detaylar...

ERDOĞAN KAÇ OY ALDI?

Sandıkların şu ana kadar yüzde 93'ü açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.50, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.50 oldu.

Açılan sandık oranına göre, Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy sayısı: 26.144.845

Açılan sandık oranına göre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy sayısı: 23.809.667

ERDOĞAN ÖNDE BAŞLADI

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağının saat 18.15 itibarıyla kaldırıldığını açıkladı. Sandıkların şu ana kadar yüzde 94'ü açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.43, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.57 olarak açıklandı.