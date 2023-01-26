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Erdoğan tekrar cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Recep Tayyip Erdoğan tekrar aday olabilir mi? Adalet Bakanı Bozdağ yanıtladı!

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Erdoğan tekrar cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Recep Tayyip Erdoğan tekrar aday olabilir mi? Adalet Bakanı Bozdağ yanıtladı!

6'lı masanın Erdoğan'ın tekrar aday olamayacağı yönündeki açıklaması üzerine Erdoğan tekrar cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Recep Tayyip Erdoğan tekrar aday olabilir mi? soruları gündeme taşındı. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Bozdağ yanıtlamıştı!

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Erdoğan tekrar cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? 6'lı masanın Erdoğan'ın tekrar aday olamayacağı yönündeki açıklaması üzerine Erdoğan tekrar cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Recep Tayyip Erdoğan tekrar aday olabilir mi? soruları gündeme taşındı. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Bozdağ yanıtlamıştı. İşte detaylar...

Anayasa'nın 101. maddesinin 2018'de yapılan Cumhurbaşkanı ve Parlamento seçimiyle yürürlüğe girdiğini belirten Bozdağ, ikinci uygulamanın ise bu yıl olacağını söyledi. Bozdağ, "Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı olarak 2018'de seçildi. Bu seçimde ise ikinci kez aday olacaktır. Yani adaylığı önünde bir engel yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı ve milletin ortak adayı olduğunu söyleyen Bozdağ, Erdoğan'ın adaylığının anayasal hakkı olduğunu, adaylığın önünde hiçbir hukuki engel bulunmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı olarak 2018'de seçildiğini ifade eden Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü; "Şu anda yapılacak seçim ikinci seçimdir. Cumhurbaşkanı'mız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci cumhurbaşkanı olarak adaydır ve ikinci adaylığıdır.

Herhangi bir anayasal engel yoktur. Kaldı ki bunun yorumunu yapanlar, yürürlük maddesine baktığında, Anayasa'nın 75, 77 ve cumhurbaşkanı seçimine ilişkin 101. maddesinin, çok net bir şekilde 2018'de yapılan Cumhurbaşkanı ve Parlamento seçimiyle yürürlüğe girdiğini ifade ediyor. Dolayısıyla 101. maddenin ilk uygulaması, Anayasa'ya göre de 2018'de oldu, ikinci uygulaması 2023'te olacaktır. Yani hukuk bunu söylüyor. Ama kendilerine göre hukuk oluşturmaya çalışanlar iddia ediyor. Bizimki iddia değil, hukukun söylediği ifadedir."

Erdoğan'ın adaylığında hiçbir sıkıntı bulunmadığını belirten Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur. Hukuk uydurma yerine herkes seçime çalışsın, meydanda rekabetimizi yapalım." diye konuştu.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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