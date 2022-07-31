Erdoğan tekrar aday olabilir mi? YSK'DAN YANIT! Erdoğan 3. kez aday olabilir mi?

Recep Tayyip Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Haziran 2022'de 'adaylığını' açıklamasından sonra LDP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Kulaksız, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bir dilekçe vererek, "Erdoğan hukuken aday olabilir mi?" diye sordu. Erdoğan tekrar aday olabilir mi? Erdoğan 3. kez aday olabilir mi? Erdoğansoruları merak edilenler arasında yer alıyordu. İşte detaylar...

ERDOĞAN TEKRAR ADAY OLABİLİR Mİ?

Liberal Demokrat Parti, Yüksek Seçim Kurulu'na "Cumhurbaşkanı Erdoğan hukuken üçüncü kez aday olabilir mi?" diye sordu. Son günlerin en büyük tartışma konularından biri olan adaylıkla ilgili soruya YSK ise "Kurulun görev ve yetkileri arasında görüş bildirmek yer almıyor" yanıtını verdi.

"GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİNE YER OLMADIĞINA OYBİRLİĞİ KARAR VERİLDİ"

YSK, yanıtında şu görüşlere yer verdi; "İlgili kanunda, YSK'nın görev ve yetkileri sayılmıştır. Sayılan bu görevler arasında özel nitelikli istemler konusunda görüş bildirme görev ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Yüksek Seçim Kurulu'nun görevleri arasında bulunmayan bir konuda görüş bildirilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmiştir. Açıklanan gerekçelerle görüş bildirilmesine yer olmadığına oybirliği karar verildi."

LDP'DEN YSK'YA İKİNCİ DİLEKÇE

LDP ise cevabın tartışmaları bitirmediğine dikkat çekerek YSK'ya ikinci bir dilekçe gönderdi ve "Temennimiz, demokrasiye ve tarihe karşı taşıdığınız sorumlulukla yapacağınız belirsizliği giderecek gerçek bir açıklama ile ülkemiz kamuoyunu tereddütte yer bırakmayacak şekilde bilgilendirmenizdir" diye talepte bulundu. Sözcü'de yer alan habere göre Kulaksız, YSK'nın konuya açıklık getirmemesi üzerine Anayasa Mahkemesi'ne de dilekçe verdi.