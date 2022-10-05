5 Ekim günü gerçekleştirilecek olan Erdoğan tarihi konuşma ne zaman? Sorusu merak ediliyordu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çarşamba günü açıklamalarda bulunacağını bildirdi. Peki, birçok vatandaş tarafından heyecanla beklenmekte olan Erdoğan tarihi konuşma ne zaman? 5 Ekim Erdoğan müjdesi ne?

Erdoğan tarihi konuşma ne zaman? Sorusu birçok vatandaş tarafından merak ediliyor ve araştırılıyordu. Konuya dair merak edilen bir diğer soru ise 5 Ekim Erdoğan müjdesi ne? Sorusu oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada konuşmanın tarihi bir nitelik taşıyacağını duyurmuştu. Bu nedenle yapılacak olan açıklama heyecanla bekleniyor. Peki, Erdoğan tarihi konuşma ne zaman? 5 Ekim Erdoğan müjdesi ne?

ERDOĞAN TARİHİ KONUŞMA NE ZAMAN?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından sosyal medya üzerinden duyurulan grup konuşması için herhangi bir saat belirtilmedi. "Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır." şeklinde konuya dair açıklamalarda bulundu.

5 EKİM ERDOĞAN MÜJDESİ NE?

5 Ekimde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak olan açıklamada, vereceği müjdeye dair bir detaylı bilgi bulunmuyor. Fakat, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinde konuyu şu şekilde değindi;

"Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır."