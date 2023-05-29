Cumhurbaşkanı seçimini 2. turda yüzde 52.16 ile Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı. Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı 10 il ise açıklandı. Erdoğan'ın en çok oy aldığı iller neresi? Sorusu da bu nedenle oldukça merak ediliyor. Peki, Erdoğan Rize'den ne kadar oy aldı? Erdoğan Rize oy oranı ne kadar? Erdoğan Rize'den yüzde kaç oy aldı?

Türkiye'de milyonlarca seçmen cumhurbaşkanını seçmek için 28 Mayıs'ta ikinci kez sandık başına gitti. Henüz resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazandı. Erdoğan yüzde 52.16 oy alırken, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.84 oy aldı. Peki, Erdoğan Rize'den ne kadar oy aldı? Erdoğan Rize oy oranı ne kadar? Erdoğan Rize'den yüzde kaç oy aldı?

ERDOĞAN RİZE'DEN NE KADAR OY ALDI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek oyu ise bu 10 ilden aldı. Bu iller Bayburt, Gümüşhane, Çankırı, Yozgat, Rize, Kahramanmaraş, Aksaray, Erzurum, Sivas ve Konya olarak belirlendi. Erdoğan; Bayburt'tan yüzde 82, Gümüşhane'den yüzde 78.5, Çankırı'dan yüzde 76.6, Yozgat'tan yüzde 76.3, Rize'den yüzde 75, Kahramanmaraş'tan yüzde 75, Aksaray'dan yüzde 75, Erzurum'dan yüzde 73, Sivas'tan yüzde 73, Konya'dan ise yüzde 72.9 oy aldı.

ERDOĞAN RİZE SEÇİM SONUÇLARI