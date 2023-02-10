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Erdoğan Osmaniye'de çadır kenti ziyaret etti

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Erdoğan Osmaniye'de çadır kenti ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde yıkımın yaşandığı 10 ilden biri olan Osmaniye'de çadır kenti ziyaret etti.

Erdoğan Osmaniye'de çadır kenti ziyaret etti

OSMANİYE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde yıkımın yaşandığı 10 ilden biri olan Osmaniye'de çadır kenti ziyaret etti.

Dün deprem bölgelerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Gaziantep'ten sonra Osmaniye'ye geçti. Burada kurulan çadır kenti ziyaret eden Erdoğan'ı çok sayıda vatandaş karşıladı. Erdoğan depremzede vatandaşlarla sohbet ederken, aralarından bir çocuk "Tayyip Dede" diye bağırınca Erdoğan yanına gitti. Bir çadırın içerisine giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, içeride kalan aileyle sohbet etti. Erdoğan, yaklaşık yarım saat kaldıktan sonra çadır kentten ayrıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Refik Fidan - Genel

Recep Tayyip Erdoğan Osmaniye Genel Haberler

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