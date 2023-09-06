Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı programda; deprem yaralarının sarılması ve afet risklerinin azaltılması, finansal istikrarın sağlanması ve enflasyonun tek haneye düşürülmesi, büyüme ve istihdamın devam ettirilmesi, sosyal adalet ve refahın güçlenmesi gibi 4 temel amaç bulunuyor. İşte Erdoğan Orta Vadeli Program açıklaması! Orta Vadeli Program açıklandı! Orta Vadeli Program CANLI!

ERDOĞAN ORTA VADELİ PROGRAM AÇIKLAMASI

Dün akşamki Kabine Toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadele konusunda önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Elbette meşakkatli yolda kimi zaman beklenmedik durumlarla karşılaştığımız, hatta küçük de olsa gerilemeler yaşadığımız oluyor. Ama her seferinde hızla toparlanıp eskisinden de iyi neticelerle yolumuza devam ediyoruz. Niyetler ve yaklaşımlar farklı olduğu için ekonomiden diplomasiye tüm alanlarda Türkiye'nin hayrına fikirler ortaya koyan, teklifler ortaya koyan az sayıda aydın görüyoruz. Türk siyasetinde kifayetsiz ve muhteris iklim maalesef bunları da zehirlemektedir. Ev, araba, hizmetine fahiş fiyatlar isteyerek enflasyonla mücadelemize zarar verenleri işte bu zehirli iklim yoldan çıkarmaktadır." Dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Sinsi operasyonların kol gezdiği sosyal medyadan etkilenerek bu furyaya katılanların sayısı az değildir. Hayat pahalılığı ile mücadelemizin önünde en büyük nakısa tıpkı zehirli hava gibi her yere yayılmasıdır. Yıllık enflasyonun yükselmesi, hayat pahalılığı ile mücadelemizin daha sıkı yapmamızı gerektiriyor. Bu uzun ve sabır isteyen süreçtir. Allah'ın izniyle enflasyonu da dize getireceğimizi de tüm kalbimizle inanıyoruz."

ORTA VADELİ PROGRAM NEDİR?

Ekonomide 3 yılın yol haritasını belirlemek için aylar süren çalışmada sona gelindi. 2024-2026 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) bugün saat 14.00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacak. Hazırlanan programda, ana hedefin orta vadede tek haneli enflasyon olması bekleniyor.