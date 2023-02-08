Erdoğan nereye, hangi deprem şehrine gitti? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesine intikal etmesi ile birlikte araştırılmaya ve merak edilmeye başlandı. Erdoğan, kurulan çadır kenti ziyaret ederek bakanlardan son bilgileri alıyor. Peki, Erdoğan nereye, hangi deprem şehrine gitti? Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi deprem bölgesine gitti?

Erdoğan nereye, hangi deprem şehrine gitti? Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam ki "Ben de bölgeyi dolaşacağım, Adıyaman'a da uğrayacağım inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" sözlerinin ardından bugün bölgelerini ziyarette bulunuyor. Konu hakkında bilgi almakta olan Erdoğan nereye, hangi deprem şehrine gitti? Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi deprem bölgesine gitti?

ERDOĞAN NEREYE, HANGİ DEPREM ŞEHRİNE GİTTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Kahramanmaraş'ta Onikişubat Stadyumu'nda AFAD tarafından kurulan çadır kente gitti. Burada son duruma ilişkin bakanlardan bilgi alan Erdoğan, incelemelerde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha sonra Pazarcık'ta ve Hatay'da da inceleme yapması planlanıyor.

HEYETİ İLE BİRLİKTE GİTTİ

Erdoğan ile bölgeye, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da geldi.